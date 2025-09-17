Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία μιας 14χρονης ότι υπήρξε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και εκβιασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στοχοποιήσει και άλλα ανήλικα θύματα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τη νεαρή τους ηλικία. Η γνωριμία του με τη μαθήτρια είχε ξεκινήσει μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η ανήλικη κοπέλα γνώρισε, πριν μερικούς μήνες, τον 25χρονο μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο άνδρας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να την πείσει να του αποστείλει φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό ερωτικού χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, ο εφιάλτης για τη 14χρονη πήρε διαστάσεις, καθώς ο άνδρας ξεκίνησε να την εκβιάζει. Απαιτούσε να του στείλει επιπλέον πορνογραφικό υλικό, απειλώντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα δημοσιοποιούσε δημόσια τα αρχεία που ήδη είχε στην κατοχή του. Όπως ανέφερε η ανήλικη, ο φόβος της για το ενδεχόμενο διασυρμού ήταν μεγάλος.

Επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης

Μετά την άμεση καταγγελία της κοπέλας, οι αστυνομικοί της Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου αξιοποίησαν τα στοιχεία και εντόπισαν τον φερόμενο δράστη, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος είχε διαπράξει αντίστοιχες πράξεις και εις βάρος άλλων νεαρών κοριτσιών. Στα τρία κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή του, εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα από βίντεο και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, πιθανότατα με ανήλικα θύματα. Αυτό ενισχύει τις υπόνοιες για οργανωμένη δράση σε βάρος ανηλίκων.

Ευρήματα στην οικία του συλληφθέντα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, μία σιδερογροθιά και άλλα αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται από τις αρχές, καθώς ενδέχεται να συνδέονται με τυχόν παράνομες ενέργειες. Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του 25χρονου και να εντοπιστούν ενδεχόμενα επιπλέον θύματα.