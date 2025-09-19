Ένας 32χρονος τραυμάτισε με δρεπάνι έναν 35χρονο, μετά από καβγά που είχαν στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επίθεση που ξεσήκωσε όλη την περιοχή έγινε τα μεσάνυχτα (19/09), όταν οι δύο άνδρες, με καταγωγή από το Πακιστάν, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν να λογομαχούν, σύμφωνα με το cretapost.gr. Όπως αποδείχθηκε, η μία κουβέντα έφερε την άλλη με αποτέλεσμα ο καβγάς να μετατραπεί σε αιματηρό επεισόδιο μιας και ο 32χρονος άρπαξε το δρεπάνι και ξεκίνησε να κυνηγά τον 35χρονο.

Ο 32χρονος τραυμάτισε τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά οι αρχές ξεκίνησαν να τον αναζητούν, ώσπου τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.