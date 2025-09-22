Αναβλήθηκε η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά τους 105 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκδικάζεται ανάλογη υπόθεση στην Ελλάδα με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον πριν από ενάμιση χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν λάβει επιδοτήσεις την περίοδο 2019 έως 2023, με τα ετήσια ποσά να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. Η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τονίζουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση, επισημαίνοντας πως για σημαντικό αριθμό κατηγορουμένων, το ότι δεν προσκομίστηκαν έγγραφα σε μεταγενέστερο χρόνο δεν συνεπάγεται πως δεν δικαιούνταν τα ποσά που έλαβαν.

Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026.