Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό. «Αυτό που έχει σημασία είναι να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΕΞ.

Μιλώντας στο RTL, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, ο Πρεβό τόνισε: «Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί ισχυρό μήνυμα δεδομένης της στάσης του Ισραήλ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αναγνώριση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αμέσως μετά, το Βέλγιο θα εξετάσει το νομικό σκέλος της αναγνώρισης, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί σχετική ημερομηνία.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Maxime Prévot : « La reconnaissance de l’Etat de Palestine est un signal fort au vu de l’attitude d’Israël » https://t.co/NV7vBXr1GD — Le Soir (@lesoir) September 22, 2025

Για «διαδικασία δύο σταδίων» κάνει λόγο το Βέλγιο. Ο Πρεβό εξήγησε ότι πρόκειται για «μία διαδικασία δύο σταδίων: η πολιτική αναγνώριση, η οποία στέλνει ένα ισχυρό διπλωματικό μήνυμα τώρα, δεδομένων των προκλήσεων και των στάσεων του Ισραήλ. Στη συνέχεια, θα έρθει η ώρα για νομική επισημοποίηση με βασιλικό διάταγμα, και αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο».

Παράλληλα, ο Βέλγος υπουργός υπογράμμισε: «Αναγνωρίζουμε πολύ ξεκάθαρα το κράτος της Παλαιστίνης, τη νομιμότητα του παλαιστινιακού λαού να δει αυτό το κράτος. Θα το επισημοποιήσουμε διοικητικά και νομικά σε μια δεύτερη φάση, αλλά γι’ αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στα έθνη που σήμερα θα κάνουν ένα επιπλέον επίσημο βήμα αναγνώρισης, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και δεκαετίες στο Βέλγιο, ούτε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η αναγνώριση έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα και «αυτό που έχει σημασία είναι να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή σκηνή».