Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σήμερα στην επιβολή ενός ιδιαίτερα υψηλού προστίμου, ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην Google. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή πρόθεση των Βρυξελλών να αντισταθούν στις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν κατηγορεί τη Google για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο θεωρούνταν μέχρι ένα βαθμό αναμενόμενο, αφού ήδη από το 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέταζε ακόμα και το ενδεχόμενο διαχωρισμού συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του αμερικανικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο. Ωστόσο, η επιβολή τέτοιας διάσπασης δεν αποφασίστηκε προς το παρόν.

Το χρονοδιάγραμμα της απόφασης, όπως αναφέρουν πηγές της Επιτροπής, επηρεάστηκε από τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Η καθυστέρηση στις επίσημες ανακοινώσεις συνδέεται με τις απειλές του Τραμπ προς όσες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς επιχειρούν να θέσουν νομοθετικούς περιορισμούς στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ειδικότερα, στις 26 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη λήψη δασμών ή εξαγωγικών περιορισμών, χωρίς να κατονομάσει την ΕΕ. Οι Βρυξέλλες απάντησαν διαμηνύοντας το «κυριαρχικό δικαίωμα» των κρατών-μελών στην επιβολή ρυθμιστικού πλαισίου σε ζητήματα του ψηφιακού χώρου.

Η απάντηση της Google και η αντίδραση της αγοράς

Ενδεικτική της όξυνσης του κλίματος, ήταν η άμεση αντίδραση της Google, η οποία χαρακτήρισε «κακή» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προανήγγειλε την κατάθεση έφεσης. Η αντιπρόεδρος της εταιρείας, Λι-Αν Μαλχόλαντ, αρμόδια για τις ρυθμιστικές υποθέσεις, τόνισε: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες Adtech είναι κακή και θα ασκήσουμε έφεση. Μας επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς θα δυσκολεύονται περισσότερο να κερδίσουν χρήματα».

Συνεχείς κυρώσεις και παγκόσμιοι δικαστικοί αγώνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο πρόστιμο μέσα στην ίδια εβδομάδα για τη Google, θυγατρική της Alphabet. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 425,7 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της ιδιωτικότητας περίπου 100 εκατομμυρίων χρηστών. Παράλληλα, η γαλλική Cnil (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) επέβαλε στη Google πρόστιμο-ρεκόρ 325 εκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας της παράνομης χρήσης cookies.

Ταυτόχρονα, στις ΗΠΑ, η Google κατέγραψε και μια σημαντική νομική νίκη, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε πως η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μοιράζεται κάποια από τα δεδομένα της με άλλες επιχειρήσεις του χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί υγιής ανταγωνισμός. Ωστόσο, δεν της επιβλήθηκε η ιδιαίτερα απαιτητική απαίτηση της αμερικανικής κυβέρνησης να πουλήσει το Chrome.