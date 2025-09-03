Η μετοχή της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, σημείωσε άλμα άνω του 7% την Τρίτη, μετά από απόφαση δικαστή που επιτρέπει στην Google να διατηρήσει τα Chrome και Android, αλλά την υποχρεώνει να μοιράζεται κρίσιμα δεδομένα με ανταγωνιστές της, αναδιαμορφώνοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνολογίας και ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά αποτελέσματα της Apple.

Η απόφαση επιτρέπει στην Apple να συνεχίσει να εισπράττει δισεκατομμύρια από την Google για την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης σε iPhones, ενισχύοντας τα κέρδη της, τα οποία αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι φτάνουν περίπου τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Apple ενισχύθηκε κατά 3%.

Παράλληλα, η απόφαση διατηρεί τη Google ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhones, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν θα παρατηρήσουν μεγάλες αλλαγές, ενώ αφήνει σε μειονεκτική θέση ανταγωνιστές όπως το DuckDuckGo και η Bing. Οι μικρότερες νεοφυείς μηχανές αναζήτησης χάνουν έτσι ευκαιρίες προβολής, περιορίζοντας τις επιλογές των χρηστών που αναζητούν μεγαλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων ή καινοτομίες.

Ο δικαστής Amit Mehta, που είχε προηγουμένως αποφανθεί ότι η Google κατέχει παράνομη μονοπωλιακή θέση στην αναζήτηση και στη διαφήμιση, επέλεξε μετρημένη προσέγγιση στα μέτρα αποκατάστασης. Διέταξε την εταιρεία να μοιράζεται βασικά δεδομένα αναζήτησης και διαφήμισης με ανταγωνιστές, ενισχύοντας τις δυνατότητες νεοφυών επιχειρήσεων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και εναλλακτικών μηχανών αναζήτησης.

«Το δικαστήριο καλείται να κοιτάξει στην κρυστάλλινη σφαίρα και να δει το μέλλον, κάτι που δεν είναι ακριβώς η ειδικότητα ενός δικαστή», έγραψε ο Mehta, αναφερόμενος σε προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT της OpenAI, που ήδη μεταβάλλει το ανταγωνιστικό τοπίο.

Η Google έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση, αλλά η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει χρόνια πριν χρειαστεί να εφαρμόσει την απόφαση. Σύμφωνα με τον William Kovacic, διευθυντή του Κέντρου Δικαίου Ανταγωνισμού στο George Washington University, ο Mehta επέλεξε μέτρα που έχουν «καλές πιθανότητες να γίνουν δεκτά από το Ανώτατο Δικαστήριο».

Η υπόθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη μάχη κατά μονοπωλίων στον αμερικανικό χώρο τεχνολογίας από την εποχή της Microsoft τη δεκαετία του 1990 και αναμένεται πιθανότατα να φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Παράλληλα, η Google εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νομικές προκλήσεις, όπως η αναμόρφωση του app store μετά από αγωγή της Epic Games και μια ξεχωριστή υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μονοπώλιο στην τεχνολογία διαδικτυακής διαφήμισης. Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, διμερές πλαίσιο δράσεων των ΗΠΑ κατά της Big Tech, που ξεκίνησε από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Meta, η Amazon και η Apple.

Με πληροφορίες από Fox News και Reuters