Η Google βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο των αρχών ανταγωνισμού, αυτή τη φορά στην Αυστραλία, όπου αποδέχθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (30,5 εκατ. ευρώ) για πρακτικές που κρίθηκαν αντι-ανταγωνιστικές. Η υπόθεση αφορά την προεγκατάσταση της μηχανής αναζήτησης Google Search σε κινητά τηλέφωνα Android, μετά από συμφωνίες με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, και έρχεται να αναδείξει εκ νέου τον προβληματισμό γύρω από τη δεσπόζουσα θέση των τεχνολογικών κολοσσών στις ψηφιακές αγορές.

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Αυστραλίας (ACCC) επικεντρώθηκε σε συμφωνίες που βρίσκονταν σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Google είχε συνάψει συμβόλαια με τους δύο μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας, την Telstra και την Optus, απαιτώντας την αποκλειστική προεγκατάσταση του Google Search στα Android κινητά που διέθεταν στην αγορά. Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες λάμβαναν ποσοστό από τα έσοδα που προέκυπταν από τις διαφημίσεις που εμφανίζονταν μέσω της μηχανής αναζήτησης.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την ACCC, περιόριζε τις επιλογές των καταναλωτών και απέκλειε πιθανούς ανταγωνιστές, οι οποίοι δεν είχαν καμία δυνατότητα να κερδίσουν μερίδιο αγοράς μέσω ισότιμων όρων. Με άλλα λόγια, η Google ενίσχυσε περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση της, ελέγχοντας όχι μόνο το λειτουργικό σύστημα Android – που ήδη διαθέτει τεράστια διείσδυση στην αγορά κινητών – αλλά και το βασικό εργαλείο πλοήγησης των χρηστών στο διαδίκτυο, δηλαδή την αναζήτηση.

Η εταιρεία, αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, επέλεξε να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποδεχθεί την ευθύνη, προτείνοντας από κοινού με την ACCC την επιβολή του προστίμου. Το τελικό ύψος της ποινής θα επικυρωθεί από το Δικαστήριο, ωστόσο το γεγονός ότι η Google συναινεί αποτελεί ένδειξη ότι θέλει να κλείσει την υπόθεση χωρίς περαιτέρω νομικές αντιπαραθέσεις και να περιορίσει τη φθορά στη δημόσια εικόνα της.

Η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών ερευνών και κυρώσεων που αντιμετωπίζει η Google τα τελευταία χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, η Κομισιόν έχει ήδη επιβάλει πολυάριθμα πρόστιμα δισεκατομμυρίων για παρόμοιες πρακτικές, κυρίως όσον αφορά την προεγκατάσταση εφαρμογών στο Android και την προώθηση της δικής της μηχανής αναζήτησης έναντι ανταγωνιστών. Η υπόθεση στην Αυστραλία έρχεται να προστεθεί ως ακόμη ένα παράδειγμα της πίεσης που ασκούν οι ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθώντας να συγκρατήσουν την ισχύ των Big Tech.

Από την πλευρά των καταναλωτών, το ζήτημα δεν είναι απλώς οικονομικό. Η μονομερής επιβολή συγκεκριμένων επιλογών περιορίζει την τεχνολογική ελευθερία και την καινοτομία, καθώς μικρότεροι πάροχοι και νέες υπηρεσίες δεν έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν ισότιμα στην αγορά. Η ACCC τόνισε ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί κρίσιμη υπενθύμιση για την ανάγκη διασφάλισης ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος στις ψηφιακές υπηρεσίες, όπου οι χρήστες θα έχουν πραγματική δυνατότητα επιλογής.

Για την Google, το πρόστιμο των 30,5 εκατ. ευρώ μπορεί να μοιάζει αμελητέο σε σχέση με τα τεράστια έσοδά της, αλλά η σημασία της υπόθεσης βρίσκεται στο μήνυμα που στέλνει: οι αρχές είναι αποφασισμένες να βάλουν φρένο σε πρακτικές που υπονομεύουν τον ανταγωνισμό. Η τεχνολογική κυριαρχία, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μένει στο απυρόβλητο. Στον ορίζοντα διαφαίνεται μια νέα εποχή αυστηρότερων ελέγχων και κυρώσεων για τους γίγαντες του διαδικτύου, οι οποίοι καλούνται πλέον να λειτουργούν σε ένα πιο διαφανές και ισότιμο περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση στην Αυστραλία είναι ενδεικτική της κατεύθυνσης που παίρνουν οι διεθνείς ρυθμιστικές πολιτικές. Ο ανταγωνισμός στον ψηφιακό κόσμο δεν αφορά μόνο τα μερίδια αγοράς, αλλά συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ισορροπία δυνάμεων στην παγκόσμια οικονομία. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση Google λειτουργεί ως προειδοποίηση αλλά και ως αφετηρία για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να ρυθμίζεται η ισχύς των Big Tech στο μέλλον.