Η Google αναβαθμίζει το Translate και το φέρνει πιο κοντά στον ρόλο μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών, ανταγωνιζόμενη πλέον άμεσα εφαρμογές όπως το Duolingo. Η νέα δυνατότητα, που βρίσκεται ήδη σε φάση beta, αξιοποιεί τα μοντέλα Gemini AI της εταιρείας για να δημιουργεί εξατομικευμένα μαθήματα, προσαρμοσμένα στο επίπεδο γνώσης και στις ανάγκες του χρήστη.

Προς το παρόν, η λειτουργία απευθύνεται σε αγγλόφωνους που θέλουν να εξασκηθούν στα ισπανικά και τα γαλλικά, καθώς και σε ισπανόφωνους, γαλλόφωνους και πορτογαλόφωνους που επιθυμούν να μάθουν αγγλικά. Μέσα από το νέο κουμπί Practice της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να ορίσει το επίπεδό του αλλά και τον σκοπό για τον οποίο μαθαίνει τη γλώσσα – από επαγγελματικές συζητήσεις και καθημερινές συναναστροφές, μέχρι επικοινωνία με φίλους και οικογένεια. Στη συνέχεια, το Translate δημιουργεί σενάρια μάθησης, όπως π.χ. πώς να μιλήσεις με την οικογένεια που σε φιλοξενεί στο εξωτερικό γύρω από τα γεύματα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να εξασκηθεί προφορικά πάνω στο θέμα είτε να ακούσει διάλογο και να επιλέξει λέξεις που αναγνωρίζει.

«Οι ασκήσεις παρακολουθούν την καθημερινή σας πρόοδο και σας βοηθούν να χτίσετε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να επικοινωνήσετε σε μια ξένη γλώσσα», ανέφερε ο Ματ Σιτς, υπεύθυνος προϊόντος στη Google, σε ενημέρωση Τύπου. Η λογική θυμίζει έντονα το Duolingo, που επίσης προσαρμόζει τα μαθήματα βάσει στόχων και επιπέδου.

Παράλληλα, η Google παρουσίασε μια νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης στην εφαρμογή, η οποία επιτρέπει διαλόγους σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Το Translate καταγράφει την ομιλία, τη μετατρέπει σε κείμενο και δημιουργεί ηχητική μετάφραση στη γλώσσα του συνομιλητή. Αν και δεν προσφέρει ακόμη φωνητική προσομοίωση του ίδιου του χρήστη, όπως στο Pixel 10, η εταιρεία δήλωσε ότι «πειραματίζεται με διαφορετικές επιλογές».

Η ζωντανή μετάφραση είναι ήδη διαθέσιμη σε χρήστες στις ΗΠΑ, την Ινδία και το Μεξικό, υποστηρίζοντας πάνω από 70 γλώσσες, όπως αραβικά, γαλλικά, ισπανικά, κορεατικά, χίντι και ταμίλ. Η Google επιχειρεί έτσι να μετατρέψει το Translate από απλό εργαλείο μετάφρασης σε έναν πραγματικό βοηθό εκμάθησης και επικοινωνίας χωρίς γλωσσικά σύνορα.