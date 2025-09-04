Η Google αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις υπηρεσίες της σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και την Τουρκία. Χρήστες αναφέρουν ότι οι βασικές υπηρεσίες της Google, όπως η αναζήτηση, το YouTube και άλλες, δεν λειτουργούν σωστά, με σελίδες να μην φορτώνουν ή να εμφανίζουν σφάλματα.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα, αλλά οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι η διακοπή είναι εκτεταμένη και επηρεάζει πολλές περιοχές. Η εταιρεία δεν έχει αναφέρει την αιτία της διακοπής ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

Τα συστήματα που χρησιμοποιούν την υποδομή της Google μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, ενώ αναφέρονται δυσκολίες και στο Gmail.