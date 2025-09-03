Η Google κατάφερε να αποφύγει το πιο δραστικό μέτρο που απειλούσε τη δραστηριότητά της: Την πώληση του δημοφιλούς Chrome. Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ αποφάσισε ότι η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τόσο τον Chrome όσο και το λειτουργικό σύστημα Android, απορρίπτοντας την πρόταση για αναγκαστική αποεπένδυση. Παράλληλα, όμως, έθεσε σημαντικούς περιορισμούς στη στρατηγική διανομής και συνεργασιών του αμερικανικού κολοσσού.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024, όταν η αμερικανική Δικαιοσύνη έκρινε ότι η Google είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά των διαδικτυακών αναζητήσεων, δημιουργώντας μονοπώλιο. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάστηκαν ήταν και η πώληση του Chrome, πρόταση που η εταιρεία απέρριψε κατηγορηματικά.

Στην πρόσφατη απόφαση, ο δικαστής Amit Mehta έκρινε ότι η απαίτηση για πώληση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων ήταν υπερβολική, καθώς «η Google δεν τα χρησιμοποίησε για να επιβάλει παράνομους περιορισμούς». Ωστόσο, η Google υποχρεώνεται να μοιράζεται δεδομένα αναζητήσεων με τον ανταγωνισμό και να τερματίσει κάθε μορφή αποκλειστικών συμβάσεων που αφορούν το Google Search, τον Chrome, τον Google Assistant και την εφαρμογή Gemini.

Η απόφαση προκαλεί εντύπωση, αφού ο ίδιος δικαστής είχε διαπιστώσει παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από την Google. Όμως, όπως τόνισε, «πολλά έχουν αλλάξει» στο μεταξύ: η ραγδαία άνοδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει το οικοσύστημα του διαδικτύου. Δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στρέφονται πλέον σε chatbots όπως το ChatGPT, το Perplexity ή το Claude για πληροφορίες που μέχρι πρότινος αναζητούσαν μέσω Google Search.

Η Google χαιρέτισε την απόφαση, αλλά προειδοποίησε ότι η υποχρέωση διαμοιρασμού δεδομένων ενδέχεται να επηρεάσει την ιδιωτικότητα των χρηστών της. «Αναλύουμε με προσοχή τις συνέπειες», σημείωσε σε ανακοίνωσή της.

Στο οικονομικό πεδίο, η είδηση έφερε άμεσα θετικά αποτελέσματα: οι μετοχές της Alphabet, μητρικής της Google, κατέγραψαν άνοδο 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street.

Η υπόθεση δείχνει πως, παρότι η Google παραμένει πανίσχυρη, η κυριαρχία της στις αναζητήσεις δεν είναι πλέον απόλυτη. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και ανοίγει το δρόμο σε νέους ανταγωνιστές, γεγονός που ίσως αποδειχθεί ο πραγματικός «μοχλός απελευθέρωσης» της αγοράς. Νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις (από το παράθυρο…).