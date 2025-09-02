Σε μια κίνηση μείζονος σημασίας για τη διεθνή διπλωματία, η κυβέρνηση του Βελγίου ανακοίνωσε πως προτίθεται να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, γνωστοποίησε την απόφαση αυτή με δημόσια τοποθέτηση, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη στάση της χώρας στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Ο Πρεβό ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω της πλατφόρμας X: «Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ», προσθέτοντας πως ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης». Η δήλωση αυτή τονίζει την πρόθεση της βελγικής διπλωματίας να υιοθετήσει αποφασιστική στάση, τόσο απέναντι στο παλαιστινιακό αίτημα, όσο και έναντι της πολιτικής της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Διεθνείς πρωτοβουλίες για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Η βελγική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης από ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες. Στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα προχωρήσει επίσης σε επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τις 9 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, περισσότερες από δέκα δυτικές κυβερνήσεις έχουν καλέσει τα κράτη που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να πράξουν το ίδιο, δίνοντας έμφαση στη σημασία της επίλυσης του Μεσανατολικού με βάση τις διεθνείς αποφάσεις και το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση.