Η συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ξεκίνησε σήμερα στη Νέα Υόρκη με το Παλαιστινιακό να βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας. Η συνεδρίαση αναμένεται να φέρει νέες αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους από χώρες της Δύσης, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Γάζα και τις αντιδράσεις του Ισραήλ. Η εβδομάδα υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση αναμένεται να καθορίσει τη δυναμική των διπλωματικών κινήσεων και να αναδείξει τις τάσεις απομόνωσης του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο.

Οι πιθανές εκβάσεις της συνεδρίασης του ΟΗΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένεται να κλιμακωθεί η διπλωματική πίεση υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, με χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Σαν Μαρίνο να προετοιμάζονται να ακολουθήσουν το παράδειγμα Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Αυστραλίας και Πορτογαλίας. Θα τεθεί στο προσκήνιο η λύση των δύο κρατών ως η μόνη βιώσιμη προοπτική ειρήνης, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ.

Αναμένεται επίσης αυξημένη διεθνής ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, εκκλήσεις για κατάπαυση πυρός και πίεση για απελευθέρωση των ομήρων. Ακόμα, πιθανόν να τεθούν θέματα σχετικά με την επέκταση των ισραηλινών οικισμών, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την ανάγκη για ζώνη ασφαλείας ή ειδική διεθνή διαμεσολάβηση.

Η θέση του Λουξεμβούργου

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λουκ Φρίντεν, ανέφερε ότι η λύση των δύο κρατών χρειάζεται «δεύτερη ευκαιρία». Το Λουξεμβούργο αναμένεται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μαζί με Γαλλία, Βέλγιο, Μάλτα και Σαν Μαρίνο.

Ο Φρίντεν τόνισε ότι η απόφαση δεν δείχνει εχθρότητα προς το Ισραήλ, αλλά αφορά τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Πιστεύουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαναφέρουμε το διεθνές δίκαιο. Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε.

Η αντίδραση των Παλαιστινίων

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, οι Παλαιστίνιοι εκφράζουν ανάμεικτα συναισθήματα μετά την αναγνώριση της Παλαιστίνης από τέσσερις χώρες της Δύσης, με τη Γαλλία να αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα. «Είναι μάταιο. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν αλλάζει. Είναι σαν να μας κοροϊδεύουν. Δεν έχει κανένα όφελος», δήλωσε ο Καμάλ Αμπού Κουεϊντάρ, Παλαιστίνιος καταστηματάρχης. «Ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε κάτι καλό, αλλά φαίνεται αδύνατο», πρόσθεσε.

Ο Ισχάκ Χιζάι τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι είναι «ειρηνικοί άνθρωποι», αλλά η κατάσταση στο έδαφος επιδεινώνεται συνεχώς. «Στο παρελθόν ζούσαμε ειρηνικά και με ασφάλεια με τους Εβραίους. Σήμερα δεν υπάρχει ειρήνη ούτε ασφάλεια… Από ό,τι βλέπω, είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και να υπάρξει στην πραγματικότητα», είπε.

Παράλληλα, ο Χαλίντ Σουεΐκι ευχαρίστησε τις ευρωπαϊκές χώρες που προχώρησαν στην αναγνώριση. «Εκτιμούμε τις χώρες που μας αναγνωρίζουν και μας στηρίζουν – όλους εκείνους που βγαίνουν στους δρόμους σε αλληλεγγύη με την παλαιστινιακή υπόθεση και τη Γάζα, που βιώνει τραγωδία», δήλωσε.

Οι αντιδράσεις του Ισραήλ εν όψει της ΓΣ του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε στις αναγνωρίσεις λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». Κατηγόρησε τις χώρες που προχώρησαν σε αναγνώριση ότι «δίνουν ένα τεράστιο βραβείο στην τρομοκρατία» και υποσχέθηκε απάντηση μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Η έναρξη της υψηλού επιπέδου διπλωματίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Κατά την πρώτη ημέρα της υψηλού επιπέδου διπλωματίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:

Σύνοδος Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας: Η Γαλλία αναμένεται να ανακοινώσει την αναγνώριση της Παλαιστίνης σε μια προσπάθεια πίεσης προς το Ισραήλ.

Αναγνωρίσεις Δύσης: Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, ενώ Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο και Μάλτα αναμένεται να ακολουθήσουν.

Διπλωματική απομόνωση Ισραήλ: Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραήλ, αν και οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην αναγνώριση.

Επιπτώσεις: Αν και η αναγνώριση είναι συμβολική, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η λύση των δύο κρατών φαίνεται δύσκολη στην πράξη.

Διαδηλώσεις στην Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί συμμετείχαν σε πανεθνική απεργία σε υποστήριξη της Γάζας, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη και να σταματήσει τη ροή όπλων προς το Ισραήλ.

Συμμετοχή Συρίας στη ΓΣ του ΟΗΕ: Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμάντ αλ-Σαράα, είναι ο πρώτος Σύρος ηγέτης που παρευρίσκεται στη ΓΣ από το 1967.

Επιχείρηση στη Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στη Γάζα, με νοσοκομεία να αναφέρουν σχεδόν 50 πτώματα μόνο τις πρώτες 12 ώρες της Κυριακής.

Πηγή: CNN