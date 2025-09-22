Αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στο Μανχάταν, περιμετρικά της έδρας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενόψει της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφιχθεί στη Νέα Υόρκη, με ένα εκτενές πρόγραμμα συναντήσεων που περιλαμβάνει επαφές με αρχηγούς κρατών, επενδυτές, εκπροσώπους οργανώσεων, καθώς και μέλη της ελληνικής και εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ. Επιπλέον, θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με κορυφαίες δεξαμενές σκέψης και θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ, με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Η πρώτη παρέμβαση, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα πραγματοποιηθεί το πρωί σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, ενώ η δεύτερη, το μεσημέρι, θα γίνει στην ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC και HACC. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρασημοφορηθούν διακεκριμένοι ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα. Προηγουμένως, θα έχει συναντηθεί με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην παρέμβασή του θα εστιάσει στις διεθνείς και περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του Οργανισμού.

Συναντήσεις με επενδυτές και οικονομικές επαφές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με σημαντικούς επενδυτές και στελέχη μεγάλων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τις επενδυτικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, που καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα και επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα.

Σημαντικές πολιτικές συναντήσεις

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες, όπως ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρίγκιπας-Διάδοχος του Κουβέιτ Σεΐχης Σαμπάχ Χλαίντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ, και ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Αλ-Σάρα.

Επιπλέον, θα συναντήσει εκπροσώπους αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων, όπως κάθε χρόνο, και θα δώσει συνεντεύξεις σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με θέμα «Is Greece back?», με συντονίστρια τη διευθύντρια της WSJ, Έμα Τάκερ. Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα δώσει ζωντανή συνέντευξη στη τηλεόραση του Bloomberg.

Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έφτασε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής και θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό σε σειρά συναντήσεων, ενώ θα ακολουθήσει παράλληλα το δικό του πρόγραμμα με σημαντικές επαφές. Στην ατζέντα του Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου με ομολόγους του από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, καθώς και από χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.

Κεντρικά ζητήματα των επαφών του θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδας-Κύπρου-Συρίας, καθώς και στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Επιπρόσθετα, θα παρακαθίσει στο Διατλαντικό Δείπνο που διοργανώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης, θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής επετείου ίδρυσης του ΟΗΕ, καθώς και στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum Αρχαίων Πολιτισμών, στο οποίο η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, με προτεραιότητες όπως η ειρηνική επίλυση διαφορών, ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», η κλιματική αλλαγή και ασφάλεια, τα παιδιά και οι ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και η θαλάσσια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών θα τοποθετηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις σχέσεις ΟΗΕ–Αραβικού Συνδέσμου, υπό την προεδρία της Δημοκρατίας της Κορέας.