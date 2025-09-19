«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ανεβαίνοντας στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια. «Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν από μενα στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με μείωση φόρων ως ανάχωμα στη διεθνή ακρίβεια. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Τέταρτη διαρκής προτεραιότητα η εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Πέμπτη πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παρακολουθήστε live την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

«Προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας»

«Όλες αυτές οι επιλογές είναι κατευθύνσεις ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρω δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Είπε επίσης ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

«Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα.

Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγουσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

«Η αντίστιξη στο πλεόνασμα λαϊκισμού είναι η προβολή των δικών μας προτάσεων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια ανέφερε ότι το παράλογο “όχι” σε όλα, μετατρέπεται στην πράξη σε “ναι” σε τίποτα. Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα», ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Η αντίστιξη σε αυτό το πλεόνασμα λαϊκισμού δεν είναι άλλο από την προβολή των δικών μας προτάσεων και την υπενθύμιση του δικού μας συνολικού έργου», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τους βουλευτές της ΝΔ να υπενθυμίζουν ότι «επί δικών μας ημερών δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι, υλοποιήσαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, έγινε πράξη το gov.gr, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ξεσκεπάζουν τη φοροδιαφυγή, αναβαθμίζονται 93 νοσοκομεία και 163 κέντρα υγείας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε μεταξύ άλλων τη μεγάλη αναγνώριση που έχει από τους πολίτες η προσπάθεια με τις προληπτικές εξετάσεις. «Αυτή η παράταξη νοιάζεται και φροντίζει κάθε Ελληνα και Ελληνίδα ανεξαρτήτως που βρίσκεται», ανέφερε ενώ μίλησε και για την ανακαίνιση των σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Εξασφαλίσαμε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πρόσθετη χρηματοδότηση για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία», επισήμανε και πρόσθεσε ότι τα πρώτα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν επιτέλους στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και για τις παρεμβάσεις στα μέσα μεταφοράς.

«Όλα αυτά είναι μικρές νίκες, κάποιες ενδεχομενως μεγαλύτερες. Κάνουν καλύτερη τη χώρα και τη ζωή των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα και τη μεγάλη εθνική επιτυχία που είπε είναι το ενδιαφέρον της Chevron. «Εξέλιξη που δικαιώνει απόλυτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε.

«Να θυμίζουμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος να κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς έχουμε βαρύ προγραμματισμό μεταρρυθμίσεων τις οποίες ξεδιπλώνουμε. Υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό ο οποίος μερικές φορές αισθάνομαι ότι μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλος όταν συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε. Επιθυμούμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια και αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών που ήρθαν από το παρελθόν. Εν κινήσει ουσιαστικά να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να τον ενσωματώσουμε στη νέα ΑΑΔΕ, να εξακολουθούμε να κάνουμε πληρωμές με ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό των επιτηδείων και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. 1036 ΑΦΜ έλαβαν σχεδόν 23 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλακεί, έχει ασχοληθεί και ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε δυναμικό άνοιγμα στις περιφέρειες και είπε ότι δίνει έμφαση στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

«Να έχουμε αίσθηση ότι όταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα στις περιφέρειες. Χρέος μας να ακούμε και να κατανοούμε τους πολίτες όταν μιλούν για το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Να περιγράφουμε τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Πχ τον Σεπτέμβριο είχαμε σημαντική αποκλιμάκωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όσο μειώνεται η χονδρική τιμή τόσο έχω απαίτηση από την λιανική, να αισθάνονται τις μειώσεις οι πολίτες. Σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο που θα δουν οι πολίτες τις μειώσεις φόρων, να εξηγούμε πως οι μειωμένοι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα», επισήμανε.

«Ο πληθωρισμός υποχωρεί, θα υποχωρήσει περισσότερο. Οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν. Σύμμαχό μας θα έχουμε το κόμμα μας, τις προσυνεδριακές διαδικασίες, τις εσωκομματικές εκλογές για εγγραφή νέων μελών, το συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και θα είναι η τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές του 2027. Να πορευτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει αποδώσει στο παρελθόν. Εμείς κάναμε πράξη τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πηγαίνει πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Γι’αυτό φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχεται όταν μέσα από την σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει σήμερα η Ελλάδα, είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που προσπαθεί με fake news να στήνει σενάρια συνωμοσίας, είτε πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».