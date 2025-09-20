Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ής εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η κεντρική του ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας. Θα εστιάσει στις προκλήσεις και τους κινδύνους που αναδύονται από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump.

Παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και επαφές με ομογένεια

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ: η πρώτη εστιάζει στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την ασφάλεια των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, ενώ η δεύτερη θα αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, σε εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που διοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρασημοφορηθούν διακεκριμένοι ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το βραβείο Templeton, όπου θα απευθύνει σύντομο μήνυμα. Προγραμματίζεται επίσης συνάντηση με τον κ. Βαρθολομαίο.