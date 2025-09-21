Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι, έπειτα από δικό του αίτημα, θα πραγματοποιηθεί αύριο έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εσθονίας και του ΝΑΤΟ την Παρασκευή, τρία καταδιωκτικά MiG-31 της Ρωσικής Ομοσπονδίας εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά.

Η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει αποστολή αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και η Σουηδία και η Φινλανδία, απογείωσαν αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά μαχητικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εσθονικής διπλωματίας, «στις 22 Σεπτεμβρίου (…), το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου την περασμένη Παρασκευή από τη Ρωσία».

Η στάση της Εσθονίας και οι διεθνείς αντιδράσεις

Πρόκειται για την πρώτη φορά στα 34 χρόνια συμμετοχής της Εσθονίας στον ΟΗΕ που η χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, ζητάει επίσημα έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Εσθονός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι η Εσθονία θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμαχικών χωρών σε περίπτωση που απειλείται κάποιο μέλος.

Ο επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας Μάργκους Τσάκνα ανέφερε πως η παραβίαση του εναέριου χώρου αποτελεί «μέρος ευρύτερου σχεδίου της Ρωσίας με στόχο να δοκιμάσει με τη συμπεριφορά της την αποφασιστικότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ». Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτή η συμπεριφορά απαιτεί μια διεθνή απάντηση» και πρόσθεσε πως «η διαγωγή της Ρωσίας είναι ασύμβατη με τις υποχρεώσεις ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».