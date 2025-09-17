Νέα σύρραξη σημειώθηκε σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες, ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο, ξεσηκώθηκαν και πάλι, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων. Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ απόψε μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν στο λιμάνι της Σούδας, από όπου θα μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.