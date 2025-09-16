Η βάρκα με τους μετανάστες που έφτασε στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου προκάλεσε έντονες συζητήσεις, κυρίως λόγω ενός βίντεο που έγινε viral στα social media. Αρχικά πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι στο βίντεο φαίνονται λουόμενοι να απωθούν τη βάρκα με τους μετανάστες στα ανοιχτά της θάλασσας.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία λουόμενου που ήταν παρών στο περιστατικό η κατάσταση ήταν διαφορετική. Όπως ανέφερε στο flashnews.gr, «όταν οι λουόμενοι είδαν τη βάρκα να πλησιάζει στην ακτή, τους λέγαμε στα αγγλικά, να μην αποβιβαστούν στην παραλία αλλά να πάνε στο λιμάνι της Γαύδου όπου εκεί δέχονται οι Αρχές τους μετανάστες. Τους λέγαμε ”to the port, to the port”».

Ο λόγος ήταν πρακτικός: το λιμάνι είναι το σημείο όπου οι αρχές του νησιού παραλαμβάνουν τους μετανάστες, ενώ η παραλία Σαρακήνικο είναι αρκετά μακριά από αυτό. Τελικά, η βάρκα κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι.

«Aν κατέβαιναν στο Σαρακήνικο θα χρειαζόταν πολλή ώρα περπάτημα για να φτάσουν στο λιμάνι. Οι ίδιοι, αμέσως θέλησαν να φύγουν για να πάνε στο λιμάνι, αλλά επειδή είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο, βοήθησαν τρεις λουόμενοι, να ξεκολλήσει και να πλεύσει η βάρκα προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά», ανέφερε ο λουόμενος επισημαίνοντας ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν και πλοία της Frontex.