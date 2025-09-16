Οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμείωτες, με 109 μετανάστες να διασώζονται μόνο το τελευταίο 24ωρο νότια της Γαύδου.

Την ίδια ώρα βίντεο δείχνει λουόμενους στη Γαύδο να απωθούν με τα χέρια προς τα ανοιχτά μια βάρκα γεμάτη με μετανάστες που προσπαθούσε να φτάσει στην ακτή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, νέα έξαρση καταγράφεται στο προσφυγικό με αυξημένες ροές (ξανά) στην Κρήτη, όπου έχει σημάνει συναγερμός τα τελευταία 24ωρα, οδηγώντας εκτάκτως και την κυβέρνηση σε σύσκεψη συντονισμού των επόμενων βημάτων. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, διευρυμένη συνάντηση των συναρμόδιων υπουργών και του αρχηγού του Λιμενικού, αντιναυάρχου Τρύφωνα Κοντιζά, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να κλειδώσει το επιχειρησιακό πλάνο: μια κίνηση αποσυμφόρησης της Κρήτης με τη μεταφορά έως και 700 ανθρώπων στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Μαξίμου από τα συναρμόδια υπουργεία, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου υπήρξαν «μόνο 75 αφίξεις», τα τελευταία 24ωρα (από την περασμένη Παρασκευή) καταγράφηκαν περισσότερες από 800 αφίξεις – πρωτίστως στα Χανιά. Από εκεί έρχονται άλλωστε φωνές διαμαρτυρίας και ενστάσεις, που τελικά περιγράφουν ένα δύσκολο περιβάλλον – έως μια κατάσταση ασυνεννοησίας.

«Σε συνδυασμό με τις περίπου 396 αφίξεις παράνομων μεταναστών που παρέμεναν, ήδη, στην Αγυιά από τα τέλη Αυγούστου, ο συνολικός αριθμός παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στην Κρήτη είναι 1.200 άτομα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με φόντο τις εξελίξεις στην Κρήτη αποκτά επιπλέον βαρύτητα και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, σήμερα, Τρίτη. Ο ίδιος μεταβαίνει στο Μαξίμου μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο – ένα ραντεβού που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητηθεί εδώ και τρεις εβδομάδες -, ωστόσο προδιαγράφεται ότι θα γίνει συζήτηση και για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τη βόρεια Αφρική.

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 109 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά χθες βράδυ, είχε προηγηθεί άλλη επιχείρηση διάσωσης, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, όταν παραπλέον πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε 40 αλλοδαπούς σε λέμβο, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.