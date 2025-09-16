Δημοφιλή
- 1
Αυτές είναι οι ψηφιακές κάμερες που «κόβουν» κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς – Πού θα μπουν οι έξι πρώτες στ
- 2
Eurobasket: Γίγαντες στο παρκέ, νάνοι εκτός
- 3
Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται αυξήσεις και αναδρομικάα κλειδιά για να τα διεκδικήσετε
- 4
Καρέ - καρέ η βύθιση τουριστικού σκάφους από όρκες στην Πορτογαλία (video)
- 5
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Σεπτεμβρίου
- 6
Μισθωτήρια 2026: Πώς αλλάζει η καταβολή ενοικίων και τι πρέπει να κάνουν οι εκμισθωτές
- 7
Ιταλία: Αντιδράσεις για την επιστροφή έργου του 16ου αιώνα στη Σλοβενία
- 8
Πόπη Σεμερτζίδου: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για επιδοτήσει
- 9
Φάκελος ακρίβεια: 6 στα 10 νοικοκυριά δεν βγάζουν το μήνα
- 10
Λύκος επιτέθηκε σε πεντάχρονο παιδί στη Χαλκιδικήον αναζητούν με drones, στήνουν παγίδες
ΚΚΕ: Κάλπικη η αντιπαράθεση κυβέρνησης και συστημικής αντιπολίτευσης στον απόηχο της ΔΕΘ
«Αν κάτι απέδειξε και η φετινή ΔΕΘ είναι ότι η προσήλωση στο ασφυκτικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, που διακηρύσσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η συστημική αντιπολίτευση, οδηγεί στην αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων και σε μια κάλπικη αντιπαράθεση για τον τρόπο που αυτή θα επιτευχθεί με τις λιγότερες αντιδράσεις» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την αντιπαράθεση σχετικά με τα μέτρα και τις εξαγγελίες, στον απόηχο της ΔΕΘ».
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου:
Βουλή: Εξελέγη το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το προεδρείο τους εξέλεξαν τα 31 μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας ξεκινάνε μεθαύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου. Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων […]
Δ. Αβραμόπουλος για Novartis: «Η σκευωρία αποκαλύφθηκε, απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί»
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει πως η καταδίκη δύο κουκουλοφόρων για ψευδομαρτυρία στην υπόθεση Novartis αποκαλύπτει τη σκευωρία, ζητώντας να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.
Παύλος Μαρινάκης: 83 φοροελαφρύνσεις από το 2019 – Ο Ανδρουλάκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Με έμφαση στις πρόσφατες γεωπολιτικές και εγχώριες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Κεντρικό σημείο της ενημέρωσης αποτέλεσε η πρωινή συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη […]