Στους 578 ανέρχονται οι μετανάστες από τη Λιβύη, που προσέγγισαν με 9 βάρκες τη Γαύδο σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Μαζί με τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ο αριθμός αγγίζει πλέον τους 1.139, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές, που αναζητούν άμεσο τρόπο μετακίνησης ικανού αριθμού προσφύγων σε κλειστές δομές της ενδοχώρας, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Εντός της ημέρας αναμένεται η σταδιακή αναχώρηση των μεταναστών από τη Γαύδο προς τα Χανιά, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια από το υπουργείο Μετανάστευσης, προκειμένου να φύγουν οι πρώτοι από τους κρατούμενους τη Δευτέρα τμηματικά προς κλειστές δομές, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αύριο Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στην Αθήνα με τα συναρμόδια υπουργεία για το θέμα.

Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Στο μεταξύ, λόγω καιρικών συνθηκών, δεν πραγματοποιείται η γραμμή Γαύδος – Παλαιόχωρα. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των μεταναστών με το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Γαύδος – Χώρα Σφακίων, μόλις εξασφαλιστεί ο αναγκαίος αριθμός λεωφορείων για τη μεταφορά τους στον χώρο της Αγυιάς.

Χθες το βράδυ το κλίμα ήταν τεταμένο. Υπήρξαν επεισόδια από τους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολλές ημέρες στην κλειστή δομή και είναι σε κατάσταση μόνιμου άγχους και εκνευρισμού.