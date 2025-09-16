Εντείνονται τις τελευταίες ημέρες οι μεταναστευτικές ροές προς τη Γαύδο, με περισσότερους από 1.000 μετανάστες να έχουν φτάσει στο νησί μέσα σε 72 ώρες.

Στην παραλία Σαρακήνικο, λουόμενοι παρατήρησαν λέμβο να πλησιάζει την ακτή. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, οι παρευρισκόμενοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί σε βίντεο, μπήκαν στο νερό και βοήθησαν στην αποκόλληση της βάρκας από την άμμο, σπρώχνοντάς την προς τα ανοιχτά.

Επίσης η ίδια πηγή αναφέρει ότι η λέμβος κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Γαύδου συνοδεία σκάφους της Frontex. Λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, παρασύρθηκε προς την ακτή του Σαρακήνικου και προσάραξε στα ρηχά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, η μεταφορά των νεοαφιχθέντων σε δομές εκτός Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο έως τριών ημερών. Οι μετανάστες τελούν υπό διοικητική κράτηση, καθώς ισχύει η αναστολή εξέτασης ασύλου για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.