Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Εγλυκάδα Πατρών ο ξαφνικός θάνατος 21χρονου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος νεαρός ήταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του. Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Τον άτυχο νεαρό βρήκε σύμφωνα με πληροφορίες συγγενικό του πρόσωπο, που σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις Αρχές. Στη συνέχεια και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δυστυχώς ο 21χρονος δεν μπόρεσε να επανέλθει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ βρέθηκε τραύμα στο κεφάλι του, που όπως όλα δείχνουν προκλήθηκε από την πτώση. Στο σημείο προσήλθε και η Αστυνομία, που ανέλαβε την έρευνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, με τις Αρχές πλέον να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.