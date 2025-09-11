Το πρώτο περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε στην Πάτρα με το… καλημέρα στη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, 16χρονος μαθητής σε Γυμνάσιο της πόλης επιτέθηκε σε 14χρονο συμμαθητή του, τον οποίο φέρεται να γρονθοκόπησε, προκαλώντας του ελαφριές σωματικές βλάβες. Ακολούθως, για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανήλικου δράστη, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.

Το άγριο περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς καταγράφεται από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας των σχολείων, εντείνοντας τις ανησυχίες για την έξαρση της σχολικής βίας.