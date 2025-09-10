Τέσσερις «ύποπτες» υποθέσεις που έχει χειριστεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, ανάμεσά τους και του 2,5 μηνών αγοριού από τα Ιωάννινα, ερευνούν οι Εσωτερικές Υποθέσεις, μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Οι αστυνομικοί αναζητούν λάθη και παραλείψεις των ιατροδικαστών και γενικά των δημοσίων υπαλλήλων που χειρίστηκαν τις ύποπτες υποθέσεις θανάτων. Σύμφωνα με το tempo24.news, οι υποθέσεις αυτές που αφορούν κακοποίηση παιδιών, επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις γιατρών, μεταξύ αυτών του Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού, Βασίλη Αλεξόπουλου.

Ο 4χρονος με τα σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό από κρεμάστρα

Η πρώτη υπόθεση που ερευνάται, αφορά σε ένα παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό από κρεμάστρα. Στο «κάδρο» των ερευνών είχαν μπει στενά συγγενικά του πρόσωπα, ωστόσο το πόρισμα των ιατροδικαστών ανέφερε, πως το παιδί αυτοτραυματίστηκε, χρησιμοποιώντας μόνο του την κρεμάστρα.

Το αγόρι ΑμεΑ με τα ύποπτα σημάδια

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην περίπτωση ενός αγοριού ΑμεΑ, που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Στην περίπτωση αυτή είχε γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, η οποία όμως δεν ανέφερε κακοποίηση. Οι γιατροί επέμεναν για ύποπτα σημάδια, όμως οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό.

Θάνατος βρέφους από τα Ιωάννινα

Η επόμενη υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του βρέφους 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα το 2013. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων σε κακή κατάσταση, με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Νοσοκομείου Πατρών, όπου εκεί ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης, αφού έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, κατέληξε ότι το μωρό κακοποιήθηκε από άτομα του περιβάλλοντός του, πιθανόν από τον πατέρα του.

Ενδεικτικό της βαναυσότητας που είχε υποστεί το μωρό, ήταν ότι έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και συμπτώματα ταρακουνήματος. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε, ότι είχε ραγισμένα πλευρά, άλλα πρόσφατα και άλλα παλιότερα. Το παιδί κατέληξε και ο κ. Ηλιάδης έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, παραθέτοντας ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του βρέφους. Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης ωστόσο, στην έκθεσή του δεν ανέφερε τίποτα για κακοποίηση και απέδιδε τον θάνατο του παιδιού σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Ο θάνατος 13χρονης στην Κέρκυρα

Η τελευταία υπόθεση που ερευνάται, είναι αυτή του θανάτου ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2021. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ρίο υποπτεύονταν, ότι το κορίτσι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέγραψε κάτι τέτοιο.

Περίπου τέσσερις μήνες μετά, η 13χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομεία της Πάτρας. Στις 27/5/2021 το κορίτσι μεταφέρθηκε διασωληνωμένο με σπασμούς στο τμήμα Παίδων, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου. Δεν εντοπίστηκε κάποιο οργανικό ή παθολογικό πρόβλημα, αλλά οι γιατροί «είδαν» σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης και γι’ αυτό ενημέρωσαν εισαγγελείς, ιατροδικαστές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι γιατροί σύστησαν τη φιλοξενία του 13χρονου κοριτσιού σε κλειστή δομή, όμως οι ιατροδικαστές στην Πάτρα δε διέκριναν κάτι ύποπτο, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Έτσι, στις 16/6/2021 πήρε εξιτήριο κι επέστρεψε στο σπίτι της. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 2021, ξαφνικά πέθανε. Αρχικά η μητέρα είχε πει, ότι το παιδί αυτοκτόνησε, αλλά στη συνέχεια το πήρε πίσω. Σύμφωνα με καταγγελία, ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης δεν εντόπισε ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης.

Το πιστοποιητικό θανάτου το οποίο υπέγραψε ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κέρκυρας, Ιωάννης Αϊβατίδης, αποδίδει σύμφωνα με πληροφορίες τον θάνατο της 13χρονης σε μεγαλοκαρδία υπερτροφικού τύπου, που επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσε ευρήματα, που δεν είχε δει ο κ. Γκότσης.