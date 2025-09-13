Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης μετά την εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Η επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά» θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες δήλωσε ο Ρούτε.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα για την ενίσχυση της άμυνας της Πολωνίας ενάντια σε μελλοντικές εισβολές ρωσικών drones, ανακοίνωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται επίσης να συνεισφέρει στην αποστολή η οποία θα επεκταθεί σταδιακά από την Αρκτική στο βορρά έως τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο στο νότο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα ρωσικά drones και πυραύλοι.

Ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που συνδέονται με τη χρήση drone».

«Η επιχείρηση θα προσθέσει ευελιξία και δύναμη στη στάση μας και θα καταστήσει σαφές ότι, ως αμυντική συμμαχία, είμαστε πάντα έτοιμοι να υπερασπιστούμε», εξήγησε ο Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η «επικίνδυνη και απαράδεκτη» εισβολή του ρωσικού drone την Τετάρτη «δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό». «Η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα, κατά μήκος της ανατολικής μας πλευράς, αυξάνεται σε συχνότητα», επεσήμανε.

«Ευέλικτη και ευκίνητη»

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής της Ευρώπης του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, δήλωσε ότι η επιχείρηση, η οποία θα είναι «ευέλικτη και ευκίνητη», θα περιλαμβάνει ενισχυμένες δυνατότητες, ολοκληρωμένες αμυντικές δυνάμεις αέρος και εδάφους, καθώς και αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ.

Ο Γκρίνκιουιτς, σημείωσε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ολοκληρωθεί η όλη επιχείρηση, αλλά τα πρώτα βήματα θα ξεκινήσουν «αμέσως».

Μεταξύ του εξοπλισμού που προορίζεται για την επιχείρηση περιλαμβάνονται δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 και μια φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δανία, τρία αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία και τέσσερα Eurofighters από τη Γερμανία, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Συμμαχίας.

«Η κατάσταση αυτή ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας»

«Αν και η προσοχή μας επικεντρώνεται άμεσα στην Πολωνία, η κατάσταση αυτή ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας. Ό,τι επηρεάζει έναν σύμμαχο, επηρεάζει όλους μας», δήλωσε ο Γκρίνκιουιτς.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι βασισμένη στην επιχείρηση «Baltic Sentry» που ξεκίνησε το ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος ως απάντηση στη δολιοφθορά καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε ο Γκρίνκιουιτς.

«Η Πολωνία και οι πολίτες όλης της Συμμαχίας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και στη σημαντική ανακοίνωση που κάναμε σήμερα εδώ», είπε. «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται κάθε σπιθαμή του εδάφους του».

Η επιχείρηση θα καλύψει ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, «από τον βορρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο», δήλωσε ακόμα. «Σε ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα, θα προσαρμόζουμε και θα αλλάζουμε συνεχώς τη στάση μας, με τρόπο που θα κρατά τον εχθρό σε εγρήγορση, αλλά και θα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απειλές, καθώς τις εντοπίζουμε», δήλωσε.

Η εισβολή των drone «δεν ήταν» λάθος

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε την Παρασκευή την εισβολή των ρωσικών drone στη χώρα του ως «επίθεση» και δήλωσε ότι δεν ήταν λάθος, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι η παραβίαση του εναερίου χώρου θα μπορούσε να ήταν τυχαία.

«Θα θέλαμε επίσης να πιστεύουμε ότι η επίθεση με drones στην Πολωνία ήταν ένα λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», δήλωσε ο Τουσκ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

Από την πλευρά του ο Ρούτε δήλωσε ότι «η αξιολόγηση των περιστατικών της Τετάρτης από το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη», αν και τόνισε ότι «ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σκόπιμες ή όχι, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», γεγονός που απαιτεί αντίδραση.

«Η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα κατά μήκος της ανατολικής μας πλευράς αυξάνεται σε συχνότητα», πρόσθεσε. «Έχουμε δει drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία – είτε σκόπιμα είτε όχι, είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο».

Πηγές: CNN, The Guardian