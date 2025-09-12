Το ΝΑΤΟ θα ενεργοποιήσει την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, επισημαίνοντας ότι η ρωσική απερισκεψία στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση «Eastern Sentry» θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα και δυνάμεις που θα διαθέσουν σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες.
