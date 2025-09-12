Σε κλιμάκωση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα προχωρά το ΝΑΤΟ, μετά την πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως άνευ προηγουμένου για τα δεδομένα της Συμμαχίας. Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ήδη δόθηκε εντολή για την υλοποίηση της επιχείρησης με την ονομασία «Ανατολική Φρουρά».

Σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αντιπτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτρεπτική δύναμη της Συμμαχίας στη συγκεκριμένη περιοχή. «Η Πολωνία και οι πολίτες όλων των χωρών της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι σίγουροι από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η νέα αποστολή θα στηρίζεται σε σύνθετες δυνάμεις αέρος και ξηράς, με συμμετοχή από τις χώρες-μέλη όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες. Οι σχετικές επιχειρήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούτε.

Διεθνής κινητοποίηση και στοχευμένα μέτρα προστασίας

Σε άμεση ανταπόκριση, η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale για την ενίσχυση της άμυνας του πολωνικού εναέριου χώρου. Παράλληλα, η Γερμανία έχει ανακοινώσει ενίσχυση των μέτρων προστασίας στην περιοχή. Η επιχείρηση, όπως σημείωσε ο αντιπτέραρχος Γκρίνκεβιτς, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να παρέχει στοχευμένη αποτροπή και άμυνα σε κρίσιμες στιγμές και τοποθεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκρίνκεβιτς δεν αποκάλυψε περαιτέρω πληροφορίες για το αν η πρόσφατη εισβολή των δεκαεννέα ρωσικών drones ήταν εκ προθέσεως. Η επίσημη αξιολόγηση συνεχίζεται, την ώρα που τόσο η Πολωνία όσο και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγγείλει «σκόπιμη παραβίαση» του πολωνικού εναερίου χώρου.

«Όποια και αν ήταν η πρόθεση πίσω από αυτό, και αν ήταν λάθος ή όχι, συνεχίζουμε να διερευνούμε. Ήταν επικίνδυνο και απαράδεκτο», ανέφερε ο Γκρίνκεβιτς, κάνοντας σαφές πως η απειλή αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Η επέμβαση της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στα drones

Στη διάρκεια της κρίσης, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά F-16 και F-35 κατέρριψαν τουλάχιστον τρία από τα δεκαεννέα drones που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη προς Τετάρτη. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους περιστατικό στην ιστορία του ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε το 1949. Η ρωσική κυβέρνηση, από την πλευρά της, αρνήθηκε κάθε ευθύνη.

Ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς χαρακτήρισε την επέμβαση ως «πολύ επιτυχημένη επιχείρηση», προσθέτοντας πως «ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη είναι, πάντα μαθαίνουμε κάτι κατά τη διάρκεια της αναφοράς», ειδικά σχετικά με την ανάγκη για αεράμυνες καλύτερα εξοπλισμένες να αντιμετωπίζουν επιθέσεις με drones.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, εκτός από παραδοσιακά στρατιωτικά μέσα, η νέα αποστολή θα ενσωματώνει και εξειδικευμένα στοιχεία αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με unmanned aerial vehicles, όπως τα drones.

Οικονομικό κόστος και δέσμευση των κρατών-μελών

Όταν ερωτήθηκε για το κόστος χρήσης ακριβών οπλικών συστημάτων ενάντια σε ιδιαίτερα φθηνά drones, ειδικά σε μακροπρόθεσμη προοπτική, ο Αμερικανός στρατηγός διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε αναζήτηση πιο οικονομικών και αποτελεσματικών λύσεων.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του ΝΑΤΟ, η Βρετανία επανέλαβε την πλήρη της αφοσίωση στην ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην Ανατολική Φρουρά του ΝΑΤΟ μετά τις απερίσκεπτες και επικίνδυνες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία», σχολίασε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη βρετανική στρατιωτική συνεισφορά.