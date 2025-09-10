Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας απάντησε στους ισχυρισμούς της Πολωνίας. Η δήλωση ανέφερε ότι δεν είχε προγραμματιστεί να πληγούν στόχοι στην Πολωνία κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που στόχευαν εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και ότι ήταν έτοιμο να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Βαρσοβία για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία ζήτησε σήμερα (10/9) την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τουσκ, καταγράφηκαν 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, με μεγάλο μέρος των drones να εισέρχεται από τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τον Τουσκ, επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη τριών drones, ενώ ένα τέταρτο φαίνεται πιθανό να έχει επίσης καταρριφθεί.

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους πήραν τη μορφή επίσημου αιτήματος για ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ, τα μέλη της οποίας θα συζητήσουν εκτάκτως σήμερα το περιστατικό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος σημείωσε ότι “δεν θα εκφοβιστούμε από το περιστατικό με τα drones“.

Η Γερμανία υποστηρίζει την Πολωνία στην επίκληση του Άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Ο υπουργός δήλωσε επίσης στην κάτω βουλή της Μπούντεσταγκ ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν σαφώς οπλισμένα. Από πλευράς του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε έστειλε αυστηρό μήνυμα στη Μόσχα. Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones ήταν «απόλυτα απερίσκεπτη», δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού. «Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο. Ωστόσο, η πλήρης αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούτε. «Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές. Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ». Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για το περιστατικό.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη αναφερόμενη στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά drones Shahed, χαρακτηρίζοντάς την ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή». Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη για την ασφάλεια της Ευρώπης συνεδρίαση.

Σημαντική ανησυχία προκαλεί η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, μέσω επιδρομής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εσκεμμένη ενέργεια. Τη θέση αυτή εξέφρασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διείσδυση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία είναι “απλώς απαράδεκτη”, προσθέτοντας ότι θα μιλήσει σύντομα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. “Καλώ τη Ρωσία να θέσει τέλος σε αυτή τη φυγή προς τα εμπρός (…). Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των συμμάχων μας“, έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε «την πλήρη συμπαράσταση της ιταλικής κυβέρνησης προς την Πολωνία μετά την σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση, από μέρους της Ρωσίας, του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως και εκείνου της Ατλαντικής Συμμαχίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί βαθιά από την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ριψοκίνδυνη» κίνηση από την πλευρά της Μόσχας.

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε επίσης την Πολωνία είναι δοκιμή για τις αμυντικές ικανότητες χωρών μελών του ΝΑΤΟ και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνιστά απλώς σύμπτωση, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. “Το καθεστώς του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν απειλεί όλη την Ευρώπη και δοκιμάζει συστηματικά μέχρι πόσο μακριά μπορεί να φθάσει“, έγραψε ο Φιάλα στο Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε “την παραβίαση της πολωνικής επικράτειας από ρωσικά drones” την οποία χαρακτήρισε “σοβαρό και απαράδεκτο γεγονός” σε ανάρτηση στο Χ. “Είναι μια προσβολή στην εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της ευρωατλαντικής περιοχής“, έγραψε ο Ταγιάνι, εκφράζοντας “την πλήρη αλληλεγγύη” της Ιταλίας στην Πολωνία, μια “φίλη και σύμμαχο χώρα“.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του. «Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι διεισδύσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργούν τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε «ανταλλαγή χρήσης στρατιωτικής ισχύος ο ένας εναντίον του άλλου», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τον όρο «σύγκρουση».