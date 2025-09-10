Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στα δυτικά και βόρεια τμήματα θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας, της δυτικής Στερεάς και της Θεσσαλίας, ενώ κυρίως στα ορεινά τους τμήματα, αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί.

Άνεμοι ήπιας έντασης

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματά του θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στα νοτιοανατολικά, όπου πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, παραμένοντας πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 31 με 33 βαθμούς, τοπικά έως 34, ενώ στις Κυκλάδες θα φτάσουν τους 29 με 30 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.