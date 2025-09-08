Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Κατά τόπους θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές και ασθενείς βροχές ή μπόρες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, διατηρώντας την αίσθηση δροσιάς.

Θερμοκρασίες σε καλοκαιρινά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά τους 34°C. Στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού η μέγιστη τιμή θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, λόγω της επίδρασης των βορείων ανέμων, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές του λεκανοπεδίου οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς και μεταβλητοί, έως 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένα σημεία της πόλης ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει και τους 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.