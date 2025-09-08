Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δημοσίευσε την πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνοντας τους πολίτες για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες στη χώρα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο καιρός θα κυμανθεί με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες αναμένεται να πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στα ορεινά, υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Επίσης, το πρωί στα δυτικά ενδέχεται να παρατηρηθεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι προβλέπονται από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή: στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες θα κυμανθεί στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Βόρειοι άνεμοι 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και βόρεια κατά 2–3 βαθμούς χαμηλότερα.

Θεσσαλονίκη: Αναμένονται αραιές νεφώσεις, που θα είναι τοπικά πυκνότερες τα μεσημέρια – απογεύματα στα γύρω ορεινά, όπου προβλέπονται τοπικοί όμβροι. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανοί τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βορειοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου (στο εσωτερικό της Ηπείρου 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, που θα πυκνώσουν κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Στις Κυκλάδες, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα – κυρίως στα ορεινά όπου ίσως σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι βόρειοι/βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια 2-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Τάσεις καιρού τις επόμενες ημέρες

Για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά – κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Και πάλι θα σημειωθεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις πρωινές ώρες δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ δυτικά, δυτικοί/βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, και βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς σημαντική μεταβολή: 31-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά (τοπικά ανατολικά έως 34), 29-31 στα νησιά του Ιονίου, του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, 26-28 στις Κυκλάδες.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου προβλέπεται αίθριος καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Παραμένει η πιθανότητα για τοπική περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά το πρωί. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς με παροδικές ενισχύσεις το μεσημέρι/απόγευμα, ανατολικά βόρειοι 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα δυτικά κι αργότερα στα βόρεια Ιόνια και ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3-6 στα ανατολικά. Η θερμοκρασία δε θα μεταβληθεί αξιόλογα.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιο πυκνές αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 4-7 μποφόρ στα ανατολικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.