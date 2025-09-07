Η Δευτέρα ξεκινά με ήλιο και καλοκαιρινή διάθεση

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα ξυπνήσει με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια. Μόνο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα εμφανιστούν αραιές έως τοπικά πιο πυκνές νεφώσεις, συνοδευόμενες από πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέρα αναμένεται σταθερή και ευχάριστη, με το φως του ήλιου να κυριαρχεί.

Οι άνεμοι φέρνουν δροσιά, αλλά και εντάσεις στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, προσφέροντας δροσιά σε όλη τη χώρα. Στο Ιόνιο η ένταση θα φτάνει τα 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα κυμαίνεται μεταξύ 4-6 μποφόρ, με πρόσκαιρα τοπικά φαινόμενα 7 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές θα είναι ευνοϊκές για όσους προγραμματίζουν δραστηριότητες στη θάλασσα ή εξωτερικούς χώρους.

Θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πολύ μικρή πτώση, παραμένοντας λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 31 έως και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Η ημέρα αναμένεται ζεστή αλλά όχι αφόρητη, ιδανική για υπαίθριες δραστηριότητες.

Αττική: Ηλιοφάνεια με δροσερό αεράκι στα ανατολικά

Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου, με στα ανατολικά η μέγιστη τιμή να είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 μποφόρ, προσφέροντας δροσιά κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Θεσσαλονίκη: Λιακάδα με πιθανότητα για σύντομες μπόρες στα ορεινά

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί με λίγες αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά του νομού υπάρχει πιθανότητα για σύντομες τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 31, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Συμπέρασμα: Σταθερός καιρός με καλοκαιρινή γεύση

Συνολικά, η Δευτέρα θα είναι μια ημέρα με σταθερό καιρό, ιδανική για εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Η έντονη ηλιοφάνεια, οι μέτριοι βόρειοι άνεμοι και οι ήπιες θερμοκρασίες κάνουν τη μέρα ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο χωρίς υπερβολική ζέστη.