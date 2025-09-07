Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, επισημαίνοντας ότι ο καιρός στη χώρα θα είναι, κατά βάση, αίθριος. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά – κυρίως στη δυτική χώρα – με πιθανότητα τοπικών όμβρων σε ορεινές περιοχές καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση στα δυτικά 3-5 Μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 Μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αναμένεται μικρή πτώση: στα ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30-32°C και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33°C. Σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και οι Σποράδες, η μέγιστη θα αγγίξει τους 29°C.

Περιφερειακή Ανάλυση Καιρού

Μακεδονία – Θράκη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με προσοχή στις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, καθώς στη δυτική Μακεδονία και στη Θράκη ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-3 Μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν (4, τοπικά έως 5 Μποφόρ). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33°C, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 Μποφόρ, στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 Μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 33°C, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 Μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 Μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 17 και 33°C, ενώ στις Σποράδες έως 29°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με βοριάδες 4-6 Μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29°C, και στη νότια Κρήτη έως 32°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Σε γενικές γραμμές αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4-6 Μποφόρ, τοπικά έως 7 Μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 32°C, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια τμήματα.

Αττική: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βοριάδες 3-5 Μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά ως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33°C, ενώ στα βόρεια και ανατολικά προάστια τοπικά χαμηλότερη κατά 2-3°C.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι ασθενείς, μεταβλητοί 2-3 Μποφόρ. Θερμοκρασία 19-31°C.

Επέκταση Πρόγνωσης: Δευτέρα έως Πέμπτη

Δευτέρα 08-09-2025: Προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κατά βάση στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις – στα δυτικά 3-4 και στα ανατολικά 4-6 Μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα επίπεδα της Κυριακής: στα ηπειρωτικά 31-33°C, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη 29-31°C, στις Κυκλάδες 26-28°C.

Τρίτη 09-09-2025: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά – ιδίως σε ορεινές περιοχές, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις ως 4 Μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4-5 Μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Τετάρτη 10-09-2025: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά – κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί 3-4 Μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 3-5 Μποφόρ στα ανατολικά, ενώ το Αιγαίο θα επηρεάζεται τοπικά από ανέμους ως 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία ενδέχεται να σημειώσει μικρή άνοδο.

Πέμπτη 11-09-2025: Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται νεφώσεις που θα καλύψουν κατά τόπους το Ιόνιο και ηπειρωτικές περιοχές – κυρίως τα βόρεια. Οι άνεμοι δυτικοί 3-5 Μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 3-5 Μποφόρ στα ανατολικά, με το Αιγαίο να φτάνει κατά τόπους τα 7 Μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.