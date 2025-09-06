Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, την επικαιροποιημένη πρόγνωση καιρού για ολόκληρη τη χώρα, παρουσιάζοντας τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Ο καιρός το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και στις Κυκλάδες τους 28 με 29 βαθμούς.

Αναλυτική Πρόγνωση Ανά Περιοχή για το Σάββατο

Μακεδονία, Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα σε ορεινά, κυρίως στη δυτική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, στη δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Ανεμοι βόρειοι 3-5 και στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς και στις Σποράδες 29-30 βαθμοί.

Κυκλάδες, Κρήτη: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις έως το απόγευμα στην Κρήτη. Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 28-29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος με λίγες νεφώσεις ως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Αττική: Αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3-5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 34 βαθμοί, χαμηλότερη στα βόρεια και ανατολικά.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος με ανέμους μεταβλητούς 2-3 και πρόσκαιρα νότιους-νοτιοανατολικούς 4 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί.

Η Εξέλιξη του Καιρού την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι γενικά αίθριες συνθήκες, με περισσότερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου σε ορεινά τμήματα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κατά τις πρωινές ώρες, περιορισμένη ορατότητα θα επικρατεί τοπικά στα δυτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια.

Άνεμοι: Βόρειοι, στα δυτικά 3-5, στα ανατολικά 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση. Στα ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη 30-32°C (τοπικά 33°C), ενώ στις Κυκλάδες και Σποράδες μέγιστες 29°C.

Πρόγνωση για Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά.

Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι: Δυτικά 3-4, ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αμετάβλητη, με μέγιστες στα ηπειρωτικά 31-33°C, στο Ιόνιο, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη 29-31°C, και στις Κυκλάδες 26-28°C.

Πρόγνωση για Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται σημαντικά.

Την Τετάρτη παρατηρείται γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν από τις μεσημβρινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, σταδιακά δυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παραμένουν βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Ελαφρά άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη ο καιρός ξεκινάει αίθριος σε όλη τη χώρα. Σταδιακά το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες τοπικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά – κυρίως τα βόρεια – θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι στα ανατολικά και δυτικοί στα δυτικά 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.