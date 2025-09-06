Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, για σήμερα Σάββατο 06/09/2025, αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3-5 μποφόρ και στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 33-35°C στα ηπειρωτικά, 30-32°C στα νησιά του Ιονίου, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ στις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα προσεγγίσουν τους 27-28°C.

Αναλυτική πρόγνωση κατά περιοχή

Μακεδονία & Θράκη: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως το μεσημέρι βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34°C, με χαμηλότερες τιμές (3-4 βαθμούς) στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί 5, τοπικά στα ανοιχτά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35°C, ελαφρώς χαμηλότερη (2-3 βαθμούς) στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι-απόγευμα αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ (τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι). Η θερμοκρασία από 17 έως 35°C, ενώ στις Σποράδες έως 30°C.

Κυκλάδες & Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 29-30°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα: Σχεδόν αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 21 έως 32°C.

Αττική: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά, ιδίως τις πρωινές ώρες, έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι από 22 έως 34°C, ελαφρώς χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στις βόρειες και ανατολικές περιοχές.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς, μεταβλητοί 2-3 μποφόρ. Κατά το απόγευμα, πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32°C.

Εξέλιξη καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 07/09/2025: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή σύντομους όμβρους στα ορεινά. Κατά τόπους αναμένεται περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά (κυρίως παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα). Οι άνεμοι θα έχουν βόρειο χαρακτήρα, 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αγγίζοντας τους 31-33°C στα ηπειρωτικά, 29-31°C στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ στις Κυκλάδες προβλέπονται 26-28°C.

Δευτέρα 08/09/2025: Θα επικρατήσουν αραιές κατά τόπους νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα θα πυκνώσουν, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι βόρειοι, 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Τρίτη 09/09/2025: Επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά (κυρίως ορεινές ζώνες) όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή σύντομοι όμβροι. Στα δυτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια και θαλάσσια σημεία, ενδέχεται να παρουσιαστεί περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να παραμείνει σταθερή.

Τετάρτη 10/09/2025: Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως σε παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενισχυόμενοι σταδιακά (δυτικοί 3-5 μποφόρ). Στα ανατολικά και το Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.