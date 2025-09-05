Μικρές μεταβολές κυρίως στην θερμοκρασία και τοπικές νεφώσεις φέρνει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Πέρα από ελάχιστες και σύντομες διαταραχές, οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας αναμένεται να παραμείνουν χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Στις πρώτες πρωινές ώρες, στη Θεσσαλία και το βόρειο Ιόνιο προβλέπονται τοπικές μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, αυξημένη η πιθανότητα σύντομων όμβρων στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Εξαιρετικά μεμονωμένες βροχές δεν αποκλείονται στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι αναμένονται από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 ή και 7 μποφόρ κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντική μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά Ιονίου, Κρήτη, Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Μακεδονία – Θράκη: Το σκηνικό παραμένει σχεδόν αίθριο, με διαστήματα αυξημένης νεφοκάλυψης κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, όπου και είναι πιθανές σποραδικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα είναι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Στο βόρειο Ιόνιο, από τις πρώτες ώρες, θα παρατηρηθούν τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές, συννεφιές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, με σποραδικούς όμβρους στα ορεινά. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες μεταξύ 19 και 34 βαθμών Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παρόμοιο το σκηνικό, κατά βάση αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα αυξάνονται. “Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες” προβλέπονται στη Θεσσαλία τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου αναμένονται παροδικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι 3-5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς (στις Σποράδες έως 30).

Κυκλάδες – Κρήτη: Κατά βάση ανοιχτός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα – μικρή η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στην βόρεια Κρήτη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ, τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 22 έως 30 βαθμούς, στα νότια τμήματα της Κρήτης πιθανόν έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις – μεσημέρι/απόγευμα στα βόρεια πιθανή εκδήλωση όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα θα είναι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι 4-6, τοπικά έως 7 μποφόρ στα βόρεια το πρωί. Θερμοκρασία 22-32 βαθμοί.

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ, εξασθένηση το βράδυ. Θερμοκρασία 21 έως 33 βαθμούς, στα ανατολικά 2-3 βαθμούς χαμηλότερη μέγιστη.

Θεσσαλονίκη: Κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά γύρω από την πόλη. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι ίδιας έντασης. Θερμοκρασία 20-33 βαθμοί Κελσίου.

Τάσεις καιρού – Επόμενες ημέρες

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι/απόγευμα στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι διατηρούνται, στο Αιγαίο τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, με μέγιστες τιμές ηπειρωτικά 33-35 βαθμούς, νησιά Ιονίου, ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη 30-32 βαθμούς, Κυκλάδες 26-28 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι/απόγευμα. “Τοπικά περιορισμένη ορατότητα” προβλέπεται το πρωί στα δυτικά, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, το Αιγαίο σταθερά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025: Αυξημένες, παροδικά πιο πυκνές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια κυρίως μεσημέρι/απόγευμα. Γενικά αίθριος ο καιρός στα υπόλοιπα. Οι βόρειοι άνεμοι διατηρούνται με ίδιες εντάσεις. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή η θερμοκρασία.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025: Χωρίς σημαντικές αλλαγές με γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι/απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, πιθανές τοπικές βροχές ή όμβροι. *“Τοπικά περιορισμένη ορατότητα”* το πρωί στα δυτικά – σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά.