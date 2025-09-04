Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα πιο πυκνές σε ορισμένες περιοχές.

Σύντομα φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα

Παρά την κυριαρχία της ηλιοφάνειας, δεν θα λείψουν τα τοπικά φαινόμενα. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σε τμήματα της Θεσσαλίας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα παρόμοια φαινόμενα θα σημειωθούν στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά. Επίσης, η βόρεια και η δυτική Κρήτη ενδέχεται να δεχθούν τοπικές βροχές κατά τις απογευματινές ώρες.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε τιμές λίγο υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή στα ανατολικά να είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, έως 4 μποφόρ.