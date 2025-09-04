Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένονται σημαντικές μεταβολές των καιρικών φαινομένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς και ισχυρές κατά διαστήματα, θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι εντάσεις των φαινομένων θα υποχωρήσουν από το απόγευμα, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά – ιδιαίτερα σε Στερεά και Πελοπόννησο – δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι, με σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις στα βόρεια τμήματα.

Αναλυτική πρόγνωση περιοχών

Μακεδονία, Θράκη: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία προβλέπονται πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που ενδέχεται να είναι έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές, αναμένονται λίγες νεφώσεις, περιστασιακά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερα στη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5, στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Στην Ήπειρο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα, με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα υποχωρούν το βράδυ. Θερμοκρασίες από 19 έως 32 βαθμούς. Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ το πρωί.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Στη Θεσσαλία αρχικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, νέα επιδείνωση από το μεσημέρι στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις με πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά και στην ανατολική Πελοπόννησο. Βελτίωση το βράδυ. Θερμοκρασίες 18 έως 33, στις Σποράδες μέχρι 30 βαθμούς. Βόρειοι άνεμοι 3-6 μποφόρ.

Κυκλάδες, Κρήτη: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ και θερμοκρασίες 22 έως 30, τοπικά στη νότια Κρήτη ως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Κυρίως αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι νωρίς το απόγευμα. Οι βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 4-6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.

Ειδικές προγνώσεις για αστικά κέντρα

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βόρειοι άνεμοι στα 3-5 και τοπικά στα ανατολικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς, με χαμηλότερη μέγιστη στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως νωρίς το πρωί, ίσως και ισχυρές. Γρήγορη βελτίωση από το απόγευμα. Βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 και έως 6 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς.

Το τριήμερο που ακολουθεί: Τάσεις καιρού

Για την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η εικόνα βελτιώνεται σημαντικά, καθώς αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και η θερμοκρασία, φτάνοντας τοπικά τους 33-34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 31-32 σε νησιά Ιονίου, Κρήτη και Δωδεκάνησα, χωρίς να ξεπερνά τους 29-30 στα υπόλοιπα νησιά.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι διατηρούνται βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, ενώ στα ανατολικά μπορεί περιστασιακά να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας περιμένουμε στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, παραμένει το αίθριο σκηνικό, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες και περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, στα δυτικά 3-5, στα ανατολικά 4-6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Τέλος, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι, ενώ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις που τοπικά θα γίνουν πιο πυκνές. Τοπική περιορισμένη ορατότητα θα σημειωθεί ξανά στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Βόρειοι άνεμοι στα δυτικά 3-5, στα ανατολικά 4-6, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ με μέτρια εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.