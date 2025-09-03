Άνοδο θερμοκρασίας καθώς και βροχές στα βόρεια επιφυλάσει για σήμερα ο καιρός.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ Σύμφωνα , στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία καθώς και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα θα επηρεάσουν την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Για την υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικοί όμβροι ή προσωρινές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, με τις ανώτατες τιμές (35-37 βαθμοί Κελσίου) να καταγράφονται στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Μακεδονία – Θράκη: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων, αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με παροδικώς αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας ίσως σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί με αντίστοιχη ένταση, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα θα στραφούν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Τη νύχτα θα γυρίσουν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία από 18 έως 34 ή τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές (2 με 3 βαθμούς) στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Στα βόρεια θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στο βόρειο Ιόνιο κατά τις πρωινές ώρες και στην Ήπειρο από το μεσημέρι, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, όποτε σε ορεινές ζώνες της δυτικής Στερεάς πιθανές είναι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με σταδιακή ενίσχυση στο Ιόνιο έως και 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς, με το Ιόνιο να μην ξεπερνά τους 30°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείεται η εμφάνιση τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν γρήγορα στα ορεινά της Θεσσαλίας, στα υπόλοιπα θα εκλείψουν.

Άνεμοι: Στη Θεσσαλία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ αλλού θα επικρατήσουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 ή τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 18 έως 36 και τοπικά 37 °C, Σποράδες έως 31°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31, και στη Νότια Κρήτη τοπικά 33-34 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες από 22 έως 33 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 και μεσημέρι/απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36°C, με τις μέγιστες στα ανατολικά 2-3 βαθμούς χαμηλότερα.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα, οπότε και το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, που πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ίδια ένταση. Τη νύχτα θα αλλάξουν σε βόρειους/βορειοδυτικούς, με τάση ενίσχυσης. Θερμοκρασία 21 έως 33 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες: Τάσεις καιρού και σημαντικές μεταβολές

Για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 προβλέπονται νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και αργότερα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Αλλού μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις με περιορισμένες βροχοπτώσεις στα ορεινά κυρίως της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί σε πιο ήπιες τιμές (32-33°C στα ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα· 29-30°C στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές).

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι ενδέχεται να εμφανιστούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι διατηρούνται βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 ή και 7 μποφόρ (στα νοτιοανατολικά). Η θερμοκρασία θα κινηθεί ελαφρώς ανοδικά στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο καιρός προβλέπεται σχεδόν αίθριος. Αραιές νεφώσεις σε κεντρικά και βόρεια, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Εφικτή είναι η περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.