Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αναμένονται αρχικά στη Δυτική και Βόρεια χώρα.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία καθώς και στη Θεσσαλία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστούν η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Θεσσαλία.

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης χώρας

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, δίνοντας πιθανόν τοπικές μπόρες.

Ανεβασμένος υδράργυρος και δυνατοί βοριάδες

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, παραμένοντας σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 31 έως 34 βαθμούς και πολύ τοπικά θα αγγίξουν τους 35 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση στα ανατολικά έως 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, για να στραφούν τη νύχτα σε βόρειους-βορειοδυτικούς και βαθμιαία να ενισχυθούν.