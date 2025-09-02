Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα πρόγνωση καιρού για τη χώρα, καλύπτοντας το διάστημα από τη Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως και το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025. Οι προβλέψεις αναλύουν τις κυριότερες μετεωρολογικές εξελίξεις σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο.

Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός αναμένεται κυρίως αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μεμονωμένες τοπικές νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το φαινόμενο της περιορισμένης ορατότητας, κυρίως στις δυτικές περιοχές νωρίς το πρωί, ενδέχεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά και νότια πελάγη ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, και προς το απόγευμα, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, μέχρι και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας σε αρκετές περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 ή και 36 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Εξέλιξη Κατά Περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με περιορισμένες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σε μεταβλητούς από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Πρόβλεψη για γενικά αίθριο καιρό, με ανέμους βορειοδυτικής διεύθυνσης στα 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς κατά τόπους.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός με βόρειους ανέμους 2-4 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει τους 36 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές, ενώ στις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.

Κυκλάδες, Κρήτη: Συνθήκες αίθριου καιρού θα επικρατήσουν, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους που θα ενισχυθούν από το απόγευμα (έως 7 μποφόρ στα ανατολικά). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στη νότια Κρήτη τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος ο καιρός, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους (4-6 μποφόρ). Οι μέγιστες θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Η περιοχή θα έχει αίθριο καιρό, ανέμους βόρειων διευθύνσεων 3-5 μποφόρ και θερμοκρασίες μεταξύ 22 και 35 βαθμών Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, με ανέμους βορειοδυτικούς 2-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη Καιρού τις Επόμενες Ημέρες

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025: Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν παροδικά, δίνοντας τοπικές βροχές – πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο και από τις προμεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα. Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, καλοκαιρινός καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου ίσως σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη κατά τόπους 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας (ως 36 βαθμοί στα ανατολικά ηπειρωτικά).

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία διατηρούνται οι αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα τμήματα, κάποια τοπική συννεφιά το μεσημέρι-απόγευμα, όπου κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου θα εμφανιστούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6. Αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά ως 6. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025: Οι συνθήκες διατηρούνται αίθριες και μόνο το μεσημέρι-απόγευμα στα κυρίως ορεινά των ηπειρωτικών προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται αξιοσημείωτα.