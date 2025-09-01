Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού για τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, προσφέροντας αναλυτική εικόνα για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ελλάδα κατά το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η χώρα θα απολαύσει γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στις νοτιότερες θαλάσσιες περιοχές αναμένεται να φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ουσιαστική μεταβολή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 33 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν, με τοπικές νεφώσεις να αναμένεται να εμφανιστούν τις απογευματινές ώρες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία να παρουσιάζει τιμές 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Κυριαρχεί ο αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φθάνοντας τα 6 μποφόρ τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη: Αίθριος καιρός με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Καιρικές συνθήκες γενικά αίθριες. Στα Δωδεκάνησα ενδέχεται οι άνεμοι να αγγίξουν τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται από 22 έως 32 βαθμούς.

Αττική: Αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Τοπικά το πρωί αναμένεται να φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα μπορεί πρόσκαιρα να γίνουν νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Επίσης αίθριος ο καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

Πρόγνωση έως και Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, κυμαινόμενοι μεταξύ 3 και 5 μποφόρ, με το ανατολικό Αιγαίο να καταγράφει τοπικά εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 34-36 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και 32-34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια.

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου: Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες. Ιδιαίτερα σε Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που αργά το απόγευμα θα υποχωρήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι διατηρούνται από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία προβλέπεται χωρίς σημαντική μεταβολή.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου: Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία θα επικρατούν λίγες νεφώσεις που θα πυκνώνουν παροδικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα εκλείψουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου και δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες. Το πρωί της Πέμπτης η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα θα είναι κατά περιόδους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ, με το Αιγαίο να φθάνει τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.