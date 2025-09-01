Η πρώτη Τρίτη του Σεπτεμβρίου (2/9) θα κυλήσει με καιρικό σκηνικό που θυμίζει ακόμα καλοκαίρι. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν ελαφρώς και να παραμένουν πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, χωρίς όμως να δημιουργούν προβλήματα.

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Ο καιρός την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο σύνολο της επικράτειας. Λίγες μόνο αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ σε ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναμένονται πρόσκαιρα ριπές που θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια πολύ μικρή άνοδο, παραμένοντας πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 30 με 33 και τοπικά θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 35 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης ηλιόλουστος, με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ, οι οποίοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους.