Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα και σταδιακά και στη νότια.

Εντονότερα φαινόμενα στα βόρεια τις πρωινές ώρες

Πιο αναλυτικά, φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με πιθανότητα να είναι πιο έντονα στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μπόρες σε Στερεά και Πελοπόννησο – Ηλιοφάνεια στα νησιά

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώσουν, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Θερμοκρασία σε πτώση αλλά με «καλοκαιρινές» τιμές

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσουν τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη στα ανατολικά 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3-5 μποφόρ, με ενίσχυση στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πιο έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι.