Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει στη χώρα την Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Οι νεφώσεις αυτές αναμένεται να γίνουν πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Ήπιοι άνεμοι με τοπικές εξάρσεις στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί, ασθενείς, κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Στα ηπειρωτικά η μέγιστη θα φτάσει τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 35°C. Στα νησιά του Ιονίου, του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς και κατά τόπους θα αγγίξει τους 33°C. Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη, στους 28 με 29 βαθμούς.

Καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.