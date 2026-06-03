Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (03/06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στον Κορυδαλλό.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και #ειδικό_βραχιονοφόρο_όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026