Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (03/06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.