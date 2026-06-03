Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (03/06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα,  καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

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