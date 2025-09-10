Ο καιρός για τις επόμενες ημέρες στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος, με κάποιες παροδικές νεφώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι γενικά ασθενείς και μεταβλητοί, ενισχυόμενοι πρόσκαιρα το μεσημέρι και απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις έως 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ σε ανατολικές περιοχές ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες από 28 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Περιφερειακή ανάλυση καιρού

Αττική: Αίθριος καιρός, μεταβλητοί άνεμοι 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παρόμοιο σκηνικό, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και τους ανέμους μεταβλητούς στα 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς, στη δυτική Μακεδονία 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί, πρόσκαιρα δυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου μπορεί να προκύψουν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34-35 βαθμούς στη Θεσσαλία, χαμηλότερη στις Σποράδες.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος με βόρειους ανέμους 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025: Παραμένει ο αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, αλλά νεφώσεις από τα δυτικά θα εξελιχθούν, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Δεν αποκλείονται όμβροι και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά περιοχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς που θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθούν βόρειοι έως 5, και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, έως 35-36 βαθμούς σε ηπειρωτικά και 32-34 σε Ιόνιο, Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025: Αναμένεται μεταβολή του καιρού, με αυξημένες νεφώσεις και εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Τα φαινόμενα θα εμμένουν στην κεντρική Μακεδονία, ενώ αλλού θα υποχωρήσουν από το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι 3-5 και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές και τοπικούς όμβρους στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Βόρειοι άνεμοι στα δυτικά 3-4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, και στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025: Στα βορειοδυτικά ο καιρός θα γίνει πιο άστατος από το μεσημέρι με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις σε ηπειρωτικές ορεινές ζώνες όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν όμβροι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ενισχύονται από το απόγευμα (έως 6 μποφόρ), ενώ στο Αιγαίο οι βόρειες ριπές μπορεί να αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.