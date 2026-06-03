Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno για το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της εκπομπής και τη συνεργασία του με νέους ανθρώπους.

Ο γνωστός δημιουργός ανέφερε ότι αισθάνεται πλήρης μετά από μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναζήτησης. «Αισθάνομαι μία ικανοποίηση, ότι αυτή η κατάδυση που έκανα, πάνω από δύο χρόνια τώρα, πήγε καλά. Ξαναβγαίνω πάλι, αναπνέω. Και μ’ αρέσει που, μεγαλώνοντας, έχω διάθεση και όρεξη να δουλεύω και να κάθομαι με τα παιδιά. Και μάλλον ο λόγος είναι γιατί δουλεύω με νέους ανθρώπους, και αυτοί μου δίνουν πάρα πολλή δύναμη και ενέργεια».

Αναφερόμενος στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πιο προσωπικό «Τσαντίρι». «Το τελευταίο Τσαντίρι είναι πιο προσωπικό. Έχω μαζέψει όλες μου τις σκέψεις, και πάντα περιμένουν όλοι τον επίλογο, που λέγαμε στην έκθεση».

Αγάπη για τα πανηγύρια και τη λαϊκή κουλτούρα

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε με νοσταλγία για την αγάπη του στα πανηγύρια, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση του με αυτά ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια. «Η μάνα μου πάντα με πήγαινε στα παζάρια, στο παζάρι της Λάρισας, και γενικά στα πανηγύρια, κι έμαθα στα πανηγύρια. Μ’ αρέσουν τα πανηγύρια, τώρα μπορεί να μην πηγαίνω πολύ… αλλά ο λόγος που δεν πηγαίνω είναι γιατί ντρέπομαι. Ντρέπομαι, έχω μία ντροπή».

Η τηλεοπτική συνέχεια και η δημιουργική πορεία

Ο δημιουργός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες και την προετοιμασία πίσω από την εκπομπή. «Θέλει πολλή προετοιμασία αυτό που κάνω, αλλά δεν το προετοιμάζω, γιατί μπορεί ένα γεγονός να ανατρέψει τα πάντα. 300 Τσαντίρια πλέον. Πολλά χρόνια, πολλές εκπομπές. Έχω περάσει και δύσκολα, και ζόρικα, και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά, από τους “Δέκα Μικρούς Μήτσους” μέχρι και τα Τσαντίρια, να μπορέσω να κάνω τη νεοελληνική ιστορία με χιούμορ».

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ο Λάκης Λαζόπουλος θα συνεχίσουν στο MEGA και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με τον δημιουργό να δηλώνει έτοιμος για νέες δημιουργικές προκλήσεις.