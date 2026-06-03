Η εμβληματική μπλε φανέλα του Πελέ με το νούμερο 10 στην πλάτη από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά αναμνηστικά που έχουν πουληθεί ποτέ, όταν θα βγει σε δημοπρασία το διάστημα 29 Ιουνίου – 16 Ιουλίου από τον Οίκο Sotheby’s.

Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου ήταν 17 ετών όταν πέτυχε δύο γκολ στον τελικό στη νίκη με 5-2 επί της διοργανώτριας Σουηδίας, χαρίζοντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στη Σελεσάο θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για τη μετέπειτα βασιλεία του στο δημοφιλέστερο άθλημα.

Ο Πελέ είχε χαρίσει μετά το Μουντιάλ τη χειροποίητη φανέλα στον συγκάτοικο και συμπαίκτη του Ντίντι και παρέμεινε στην οικογένεια του τελευταίου μέχρι το 1993. Στη συνέχεια την πρόσφεραν στο αθλητικό μουσείο Edvaldo Alves Santa Rosa, στη Βραζιλία.

Αυτό με τη σειρά του έβγαλε τη φανέλα σε δημοπρασία στο Λονδίνο το 2004, όπου πουλήθηκε για 59.000 λίρες (περίπου 79.500 ευρώ). Η έκρηξη των αθλητικών αναμνηστικών είναι τέτοια που αναμένεται να πιάσει σχεδόν 100 φορές την τιμή μέχρι τη λήξη των προσφορών στις 16 Ιουλίου – κοντά στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Το ρεκόρ κατέχει η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 όταν πέτυχε το γκολ που έμεινε στην ιστορία ως το Χέρι του Θεού, καθώς πουλήθηκε έναντι 8 εκατ. ευρώ. Επίσης μια συλλογή έξι φανελών που φορούσε ο Μέσι στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 πουλήθηκε το 2023 έναντι 6,7 εκατ. ευρώ.

«Η φανέλα είναι σε εξαιρετική κατάσταση παρά το γεγονός ότι είναι σχεδόν 70 ετών», δήλωσε ο Μπρένταν Χοκς, αντιπρόεδρος αθλητικής στρατηγικής του οίκου Sotheby’s. «Εχει ένα πολύ έντονο μπλε χρώμα με το βραζιλιάνικο κίτρινο στο πίσω μέρος.

Ενα από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση όταν την πήρα για πρώτη φορά στα χέρια μου ήταν το πόσο μικρή ήταν. Ο Πελέ δεν ήταν πολύ μεγαλόσωμος άντρας και φορούσε αυτήν τη φανέλα όταν ήταν 17 ετών. Ηταν ένα αδύνατο νεαρό παιδί εκείνη την εποχή, και αν δείτε τις φωτογραφίες από εκείνον τον αγώνα η φανέλα του ήταν μικρή».